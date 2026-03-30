Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|
30.03.2026 15:49:36
Compass Diversified Sells Sterno Food Service Business To Reduce Debt
This article Compass Diversified Sells Sterno Food Service Business To Reduce Debt originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
18.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)