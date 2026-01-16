Compass Diversified stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Compass Diversified hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Compass Diversified in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 472,6 Millionen USD im Vergleich zu 582,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at