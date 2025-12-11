|
Compass Minerals International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Compass Minerals International veröffentlichte am 08.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Compass Minerals International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 227,5 Millionen USD gegenüber 208,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,910 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,990 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,24 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
