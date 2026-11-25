Compass Minerals International präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Compass Minerals International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 250,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 USD. Im Vorjahr hatte Compass Minerals International -1,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,76 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at