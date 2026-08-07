Compass Minerals International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Compass Minerals International hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Compass Minerals International ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 215,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at