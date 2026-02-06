Compass Minerals International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Compass Minerals International stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Compass Minerals International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 396,1 Millionen USD im Vergleich zu 307,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at