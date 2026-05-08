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08.05.2026 06:31:29
Compass Minerals International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Compass Minerals International hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,37 Prozent auf 453,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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