COMPASS Pathways: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

COMPASS Pathways hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,00 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,090 USD. Im Vorjahr waren -2,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at