COMPASS Pathways vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

COMPASS Pathways hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at