Compass Group Aktie

Compass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 20:55:56

Compass Posts Record $7 Billion Revenue Year as $21 Million New Stake Emerges

On February 17, 2026, Canyon Capital Advisors disclosed a new position in Compass (NYSE:COMP), acquiring 2,000,936 shares worth $21.15 million.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Canyon Capital Advisors reported a new position in Compass, purchasing 2,000,936 shares. The position’s quarter-end value stood at $21.15 million, reflecting the total shift in the portfolio’s exposure to Compass as of December 31, 2025.Compass operates at scale in the U.S. real estate market, leveraging technology to differentiate itself in a fragmented industry. Its strategy is to integrate software solutions with brokerage services, aiming to improve efficiency and client experience for agents and their customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compass Group plc

mehr Nachrichten