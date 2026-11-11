Compass Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Compass Therapeutics stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Compass Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at