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02.06.2026 06:31:29
Competent Automobiles präsentierte Quartalsergebnisse
Competent Automobiles hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,21 INR, nach 12,04 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,10 Prozent auf 6,20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,59 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Competent Automobiles 34,98 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 24,34 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Competent Automobiles 21,38 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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