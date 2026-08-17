Competent Automobiles zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Competent Automobiles hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,57 Milliarden INR – ein Plus von 47,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Competent Automobiles 4,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at