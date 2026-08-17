|
17.08.2026 06:31:29
Competent Automobiles zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Competent Automobiles hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 6,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,57 Milliarden INR – ein Plus von 47,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Competent Automobiles 4,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!