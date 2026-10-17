Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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17.10.2026 13:03:02

Competing for Eyeballs: Can Pinterest Stage a Comeback or Will Reddit Run Away With the AI Win?

Social media has shifted from simple status updates to a complex landscape of visual discovery and community intelligence. Choosing between Pinterest (NYSE:PINS) and Reddit (NYSE:RDDT) requires looking at very different user behaviors.

Pinterest focuses on helping users find inspiration for shopping and DIY projects through its visual search platform. Reddit operates as a massive network of niche communities where users discuss interests and share knowledge. Both companies are scaling their advertising models, making them interesting competitors for your attention in 2026.

Pinterest operates a visual search platform with over 640 million monthly active users. It generates nearly all revenue from advertising, with a high concentration in the retail and consumer packaged goods verticals. In its latest annual report, the company emphasized that commercial content from brands and retailers is central to its platform strategy.

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Aktien in diesem Artikel

Reddit 138,00 5,34% Reddit

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