Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.08.2026 18:15:00

Competition Is Heating Up, but Here's Why Intuitive Surgical Might Still Be the Smartest Bet in MedTech

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) can be hard to own because the stock is prone to deep drawdowns. It is in a drawdown right now, with the stock down roughly 40% from its early 2025 high. Even after that drop, the price-to-earnings ratio remains lofty at 42x. This is not a stock for the faint of heart.However, if you are a growth-oriented investor, you shouldn't give up on Intuitive Surgical. Historically, the stock has recovered from deep drawdowns and gone on to reach higher highs. There's a difference this time around due to increasing competition from medical device peers such as Medtronic (NYSE: MDT) and Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). But that probably shouldn't stop more aggressive investors. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuitive Surgical Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuitive Surgical Inc 327,80 1,31% Intuitive Surgical Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen