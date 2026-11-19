Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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19.11.2026 08:00:46
Competition watchdog approves tweaks to requirements under SIA-Lufthansa JV
Minimum weekly capacity on Singapore-Frankfurt route to be lowered, new minimum for Singapore-Munich flights to be setWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsfinanzberichten (dpa-AFX)
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18.11.26
|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsfinanzberichten (dpa-AFX)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
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17.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 8,50 Euro (dpa-AFX)
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17.11.26
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Analysen zu Lufthansa AG
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|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
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|RBC Capital Markets
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|Lufthansa Market-Perform
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|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
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|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
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|06.05.26
|Lufthansa Buy
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|05.11.26
|Lufthansa Underweight
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|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
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