Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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27.04.2026 13:01:13
Competition watchdog flags concerns over SUTL’s proposed S$40 million Marina at Keppel Bay buy
The transaction may enhance the combined operator’s ability to raise prices, says CCSWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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