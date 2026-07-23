Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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23.07.2026 13:45:36
Competition watchdog rejects SUTL’s initial proposal on Marina at Keppel Bay buy, starts next step of review
The commitments put forward previously do not properly address earlier identified concerns, says CCSWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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