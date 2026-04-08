TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
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08.04.2026 12:16:53
Competition watchdog seeks feedback on proposed commercial tie-up between SIA and Vietnam Airlines
The two carriers propose to cooperate on, for example, scheduling, pricing, sales and marketing and other commercial areasWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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