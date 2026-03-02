Compodium International Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Compodium International Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Compodium International Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,390 SEK vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Compodium International Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,740 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,460 SEK je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 44,45 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 35,38 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at