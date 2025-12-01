Composite Alliance Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Composite Alliance Group veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,3 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at