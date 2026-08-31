Comprehensive Healthcare Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Comprehensive Healthcare Systems hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Comprehensive Healthcare Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at