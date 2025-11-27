Comprehensive Healthcare Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Comprehensive Healthcare Systems veröffentlichte am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at