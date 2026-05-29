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29.05.2026 06:31:29
Comprehensive Healthcare Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Comprehensive Healthcare Systems gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Comprehensive Healthcare Systems ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Comprehensive Healthcare Systems im vergangenen Quartal 1,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comprehensive Healthcare Systems 1,5 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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