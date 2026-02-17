17.02.2026 06:31:28

Comprehensive Land Development and Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Comprehensive Land Development and Investment ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Comprehensive Land Development and Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 JOD gegenüber 0,020 JOD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 73,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,1 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Comprehensive Land Development and Investment ein EPS von 0,020 JOD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,25 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 74,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,89 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

