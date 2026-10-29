Comprehensive Land Development and Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Comprehensive Land Development and Investment stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen JOD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at