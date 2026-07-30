Comprehensive Leasing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Comprehensive Leasing hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,04 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Comprehensive Leasing 0,060 JOD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,42 Prozent auf 2,6 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at