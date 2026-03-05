Compugen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Compugen hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Compugen noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4480,27 Prozent auf 67,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 161,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72,76 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,86 Millionen USD im Vorjahr.

