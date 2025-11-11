|
Compugen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Compugen ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Compugen die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 88,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
