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05.08.2026 06:31:29
Compugen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Compugen hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Compugen -0,080 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 2,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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