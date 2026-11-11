Compugen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Compugen hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Compugen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 102,12 Prozent auf 3,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at