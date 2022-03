CompuGroup-Aktie leichter: CompuGroup Medical verdient mehr - und will weiter wachsen

Im Gesamtjahr kam der Medizinsoftware-Anbieter aber wie angekündigt auf ein höheres Ergebnis. Für das laufende Jahr stellte das im MDAX und TecDax notierte IT-Unternehmen weitere Zuwächse in Aussicht. Es wird ein weiterer Digitalisierungsschub für Ärzte, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister erwartet.

Der Umsatz stieg im Schlussquartal laut Mitteilung um 15 Prozent auf 279 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 53,9 Millionen Euro nach 59,6 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn je Aktie von 0,49 nach 0,48 Euro im Vorjahr.

CompuGroup Medical hatte bereits im Januar Eckzahlen für Umsatz und EBITDA für das Gesamtjahr genannt. Demnach erzielte das Unternehmen 2021 einen Umsatz von 1,025 Milliarden Euro, ein Anstieg um 22 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg auf 224 Millionen Euro von 215 Millionen im Vorjahr.

Für das Jahr 2022 will CompuGroup einen Umsatz im Bereich von 1,075 Milliarden bis 1,125 Milliarden Euro erzielen. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 235 und 260 Millionen Euro liegen, was einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 21 und 24 Prozent entspricht (2021: 22 Prozent). "Damit wird die Talsohle der Margenentwicklung durchschritten und das mittelfristige Ziel einer Marge von 25 Prozent im Jahr 2023 und 27 Prozent im Jahr 2025 bestätigt", so das Unternehmen.

CompuGroup-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 0,54 Prozent auf 48,12 Euro zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)