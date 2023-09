CompuGroup-Aktie leichter nach Analysten-Kommentar - ENCAVIS-Aktie im Plus

Analystenumstufungen der Investmentbank Jefferies bewegen am Dienstag gleich mehrere deutsche Aktienwerte aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Papiere von CompuGroup Medical verlieren im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent auf 41,72 Euro nach einer Abstufung auf "Hold". Dem gegenüber stehen die Aktien von ENCAVIS , die zum Kauf empfohlen wurden und daraufhin via XETRA zeitweise um 2,76 Prozent auf 14,32 Euro anziehen. Anteilsscheine von CANCOM wurden ebenfalls auf "Hold" abgestuft, sie zeigen sich jedoch im XETRA-Handel zeitweise um 1,20 Prozent höher bei 25,20 Euro, nachdem sie vorbörslich ebenfalls unter Druck gestanden hatten.

Die Empfehlungen stammen aus einer Studie, in der Analyst Martin Comtesse seine Favoriten im Bereich kleinerer und mittelgroßer europäischer Unternehmen überprüfte. Die Bewertungen solcher Aktien seien nahe am historischen Tief, es gebe aber zu Beginn des dritten Quartals Anzeichen einer Besserung.

Zu ENCAVIS schrieb er, angesichts des Kursverfalls habe der Markt mittlerweile die Rückkehr zu einem normaleren Strompreisniveau weitgehend berücksichtigt und dürfte sich nun auf die fundamentalen Chancen fokussieren.

Bei CANCOM dagegen vermisst er mittelfristig Impulse für einen steigenden Aktienkurs, wenngleich die Papiere nicht teuer erschienen. CompuGroup könnte in seinen Augen im laufenden Jahr die eigenen mittelfristigen Ziele verfehlen.

Jefferies senkt CANCOM auf 'Hold' und Ziel auf 27 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat CANCOM von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 27 Euro gesenkt. Analyst Martin Comtesse begründete die Abstufung mit der Konsolidierung der von CANCOM übernommenen KBC und auf die jüngst gestrichenen Jahresziele. Mittelfristig gebe es kaum Impulse für einen steigenden Aktienkurs, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das IT-Unternehmen sitze auf hohen Barmitteln, das Management könne diese aber nicht im Sinne der Aktionäre für Fusionen und Übernahmen angemessen nutzen.

Jefferies senkt CompuGroup auf 'Hold' und Ziel auf 45 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat CompuGroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 45 Euro gesenkt. Nach einem Kursgewinn der Aktie von 17 Prozent seit Jahresbeginn rechnet Analyst Martin Comtesse mit einem sich abschwächenden Wachstum im zweiten Halbjahr. Der Software-Entwickler für das Gesundheitswesen dürfte die Geschäftsziele für 2023 verfehlen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Auch den mittelfristigen Margenaussichten traut er nicht.

Jefferies hebt ENCAVIS auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 19 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat ENCAVIS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 19 Euro gesenkt. Seit ihrem Rekordhoch im August 2022 habe die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, begründete Analyst Martin Comtesse seine Kaufempfehlung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Inzwischen habe der Markt die Rückkehr zu einem normaleren Strompreisniveau weitgehend berücksichtigt und dürfte sich nun auf die fundamentalen Chancen fokussieren, die der Wind- und Solarparkbetreiber als einer der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa biete.

