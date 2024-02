CompuGroup-Aktie nachbörslich deutlich im Plus: Verdoppelung der Dividende geplant

Einen entsprechenden Beschluss habe die persönlich haftende Gesellschafterin der in der Rechtsform SE & Co. KGaA firmierende Firma CompuGroup beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Vor dem Hintergrund der stabilen Finanz- und Ertragslage solle die Dividendenzahlung nachhaltig auf ein höheres Niveau angehoben werden, hieß es zur Begründung. Die Gesellschafterin will daher der Hauptversammlung vorzuschlagen, diese für das Geschäftsjahr 2023 auf 1,00 Euro zu verdoppeln. Analysten rechnen bisher nur mit 0,60 Euro. Der Aufsichtsrat werde sich mit der Anhebung der Dividende befassen, sobald die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorlägen, hieß es weiter.

Anleger freuten sich bereits unmittelbar nach der Mitteilung. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Compugroup-Aktie zuletzt um 4,01 Prozent auf 32,70 Euro zu.

KOBLENZ (dpa-AFX)