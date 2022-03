CompuGroup-Aktie steigt deutlich: CompuGroup will Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health aufkaufen

Auftrieb dürfte vor allem die Kaufempfehlung des Investmenthauses Bryan Garnier geben, denn Analyst Gregory Ramirez ist nun sehr optimistisch bei den Papieren des auf die Gesundheitsbranche ausgerichteten Software-Anbieters. Analyst Adam Wood von Morgan Stanley gab derweil sein negatives Anlageurteil auf und hält Aktien nun für "relativ fair" bewertet.

In der Spitze ging es für CompuGroup um 6,7 Prozent auf 54,95 Euro nach oben, womit die Aktie zu den stärksten im SDAX zählte. Im Anschluss zeigt sich das Papier nun noch 5,05 Prozent höher bei 54,10 Euro.

Seit Jahresbeginn befand sich CompuGroup bis vor zwei Wochen auf steiler Talfahrt. Bis zum Tief seit 2019 bei 44,40 Euro gingen fast 38 Prozent an Aktienwert verloren. Anschließend ging es auf Erholungskurs zurück über die 21-Tage-Linie, die ein Indikator für den kurzfristigen Trend ist. An diesem Morgen gelang dann der Sprung zurück über die 50-Tage-Linie. Sie signalisiert charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend.

Ramirez verwies in seiner Software-Branchenstudie zuvorderst darauf, dass Software-Aktien im Allgemeinen seit Ende des vergangenen Jahres "aufgrund steigender Inflation, geopolitischer Spannungen und eines potenziellen wirtschaftlichen Abschwungs" starken Schwankungen unterlägen. Daher habe er sich mit den möglichen Auswirkungen auf Software-Aktien aufgrund dieser Faktoren auseinandergesetzt. Bei der CompuGroup ergab sich eine inzwischen günstigen Bewertung in Relation zum operativen Margenpotenzial. Das Kursziel passte er jedoch an und senkte es von bisher 78 auf nun 66 Euro.

"CompuGroup ist zu 100 Prozent im Gesundheitssektor engagiert, der sich in Krisenzeiten als sehr defensiv erwiesen hat", konstatierte der Experte von Bryan Garnier. Dieses Mal sollte dies "ganz besonders der Fall sein", da viele europäische Regierungen Modernisierungspläne für ihre nationalen Gesundheitssysteme aufgestellt hätten, unter anderem in Deutschland mit dem Krankenhausgesetz oder auch in Frankreich.

Morgan-Stanley-Analyst Wood hob vor allem die Verluste der von ihm beobachteten Werte aus der europäischen Software-Branche von im Schnitt 17 Prozent seit Jahresbeginn hervor. "Steigende Zinsen haben zu Bewertungsanpassungen geführt", schrieb er. Daher habe er sich über die potenzielle Rückkehr der Risikobereitschaft am Markt Gedanken gemacht und Aktien untersucht, die als vergleichsweise sichere Häfen gelten dürften, oder die Wachstumstitel seien. Bei CompuGroup hält er nach dem Kurseinbruch der Aktie mit einem Kursziel von 59 Euro das aktuelle Niveau etwa für angemessen.

CompuGroup will Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health kaufen Der Softwareanbieter will die Insight Health Gruppe kaufen. Der Preis für den Spezialisten für Analysen von Gesundheitsdaten liege bei 61 bis 63 Millionen Euro, teilte der im MDAX notierte Konzern am Freitag in Koblenz mit. Der genaue Kaufpreis sei von der künftigen Entwicklung abhängig. Mit der Übernahme will sich der Konzern stärker auf die Auswertung von Gesundheitsdaten fokussieren. 2021 setzte die Insight Health Gruppe rund 36 Millionen Euro um.

Die Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Mit dem Vollzug werde im Lauf der kommenden Monate gerechnet, hieß es. Die Aktie reagierte auf die Übernahme nicht. Sie legte weiter um rund fünf Prozent zu.

LONDON (dpa-AFX)