Compugroup kauft Geschäfte von Cerner und ändert Unternehmensform

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compugroup Medical SE übernimmt einen Teil des IT-Healthcare-Portfolios des US-Unternehmens Cerner in Deutschland und Spanien. Der Kaufpreis betrage 225 Millionen Euro, könne zum Vollzugstag aber noch angepasst werden, teilte Compugroup mit und kündigte zudem einen Wechsel der Unternehmensform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) an.

Die Hauptprodukte des erworbenen Portfolios sind den Angaben zufolge die Krankenhausinformationssysteme (KIS) "medico" und "Soarian Integrated Care", die in Deutschland führend sind, das in Spanien führende KIS "Selene", sowie "Soarian Health Archive", eine Archivlösung für Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Die erworbenen Geschäftsbereiche erzielten 2019 einen Umsatz von ca. 74 Millionen Euro und ein EBITDA von ungefähr 13 Millionen Euro. Die Kundenbasis bestehe in Deutschland aus 251 und in Spanien aus 65 Krankenhäusern. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Über den geplanten Wechsel der Unternehmensform in eine KGaA sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 13. Mai abstimmen. Dieser soll dem Unternehmen "ermöglichen, größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierung zukünftigen Wachstums zu gewinnen und zugleich mit der Gründerfamilie Gotthardt einen Ankeraktionär zu behalten, der die unternehmerische Perspektive und den Gründergeist aufrechterhält", wie Compugroup mitteilte. Als persönlich haftende Gesellschafterin der KGaA sei eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) vorgesehen. Der Anteil der Aktionäre an der Compugroup Medical ändere sich dadurch nicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 02:32 ET (07:32 GMT)