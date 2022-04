CompuGroup Medical-Aktie verbilligt sich: CompuGroup Medical belässt Dividende auf Vorjahresniveau

Wie der im TecDAX und SDAX notierte Anbieter von Medizin-Software mitteilte, soll der Hauptversammlung am 19. Mai erneut eine Dividende von 0,50 Euro vorgeschlagen werden.

Trotz Investitionen habe CompuGroup 2021 einen freien Cashflow auf Rekordniveau erzielt, sagte CFO Michael Rauch. "Diesen werden wir auch künftig überwiegend zur Wachstumsfinanzierung einsetzen und an unsere Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgeben." Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 26 Prozent.

CompuGroup bestätigte die bereits im März genannten Kennzahlen für 2021 und den Ausblick für das laufende Jahr. So strebt der Konzern einen Umsatz von 1,075 bis 1,125 Milliarden Euro nach 1,025 Milliarden im Vorjahr an. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 235 und 260 Millionen Euro liegen, was einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 21 und 24 Prozent entspricht. 2021 lag die Marge bei 22 Prozent.

Im XETRA-Handel notieren CompuGroup-Aktien zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 57,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)