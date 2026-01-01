Compumed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Compumed gab am 29.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Compumed vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,38 Prozent auf 7,55 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,22 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at