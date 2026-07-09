Computacenter Aktie
WKN DE: A0J3AU / ISIN: GB00B1649052
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09.07.2026 16:08:18
Computacenter shares rise as FTSE 100 new entrant taps into AI boom
Hardware reseller one of few London-listed tech groups to capitalise on demand for data centre infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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