Compute Health Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Compute Health Acquisition A äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Compute Health Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Compute Health Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at