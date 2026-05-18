|
18.05.2026 06:31:29
Compute Health Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Compute Health Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Compute Health Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,0 Millionen USD – eine Minderung von 47,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!