Compute Health Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Compute Health Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Compute Health Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,0 Millionen USD – eine Minderung von 47,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at