23.01.2026 06:31:28
Computer Age Management Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Computer Age Management Services lud am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 5,07 INR gegenüber 5,09 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,90 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 24,80 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 3,96 Milliarden INR geschätzt worden.
