Computer Age Management Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Computer Age Management Services hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,41 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,54 Prozent auf 3,95 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,02 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,06 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at