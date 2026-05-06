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06.05.2026 06:31:29
Computer Age Management Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Computer Age Management Services hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Computer Age Management Services 4,62 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Computer Age Management Services mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,97 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 19,23 INR beziffert. Im Vorjahr waren 19,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,59 Prozent auf 15,16 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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