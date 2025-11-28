Computer Direct Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Computer Direct Group hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,64 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,69 ILS je Aktie erzielt worden.

Computer Direct Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 970,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at