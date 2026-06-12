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12.06.2026 06:31:29
Computer Engineering Consulting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Computer Engineering Consulting hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,15 Prozent auf 16,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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