12.12.2025 06:31:28
Computer Engineering Consulting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Computer Engineering Consulting stellte am 09.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 38,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Computer Engineering Consulting 32,47 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 16,43 Milliarden JPY gegenüber 13,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
