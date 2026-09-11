Computer Engineering Consulting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Computer Engineering Consulting hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Computer Engineering Consulting 18,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at