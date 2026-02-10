|
10.02.2026 06:31:29
Computer Institute of Japan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Computer Institute of Japan hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
