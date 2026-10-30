Computer Institute of Japan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Computer Institute of Japan hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Computer Institute of Japan 7,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Computer Institute of Japan im vergangenen Quartal 7,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Computer Institute of Japan 6,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at